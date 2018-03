Antisemitische Kampagnen verschleiern Korruptionsskandale

Ungarn steht kurz vor den Parlamentswahlen am 8. April. Entsprechend laut verbreiten Präsident Orban und seine Partei Fidesz den Hass gegen die Gruppen, die zu Sündenböcken gemacht werden: Juden und Migranten. Ungarn-Korrespondent Karl Pfeifer arbeitet im Interview die antisemitischen Codes, die Viktor Orban benutzt, anhand zweier Reden heraus, die Orban am 18. Februar und am 15. März, dem ungarischen Nationalfeiertag, gehalten hat. Die Hetze hat vor allem einen Zweck: Abzulenken von den Missständen in Ungarn. Schließlich sind gerade auch mehrere schwerwiegende Korruptionsskandale aufgeflogen. Auch darum geht es in diesem Interview.