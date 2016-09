Antisemitismus nicht so wichtig - AfD in Baden-Württemberg wohl bald wieder vereint

Die AfD in baden-Württemberg scheint sich, verschiedenen Medienberichten zufolge, demnächst wieder vereinen zu wollen. Mit der ABW und der AfD Fraktion hatte es zuletzt zwei Fraktionen der gleichen Partei gegeben. Im Maritim Hotel in Titisee-Neustadt scheint man sich aber nun wieder auf eine Zusammenarbeit geeinigt zu haben. Damit vereinen sich dann Jörg Meuthen und co. wieder mit denen, die auch öffentlich, den Antisemitismus von Wolfgang Gedeon nicht so schlimm finden. Spekuliert wird teilweise, dass die AfD mit der formellen Wiedervereinigung noch warten will, bis der Untersuchungsausschuss Linksextremismus eingesetzt ist. Wenn ein Untersuchungsausschuss von zwei Fraktionen beantragt wird, wird er genehmigt.

(FK)