Apropos "Antideutsche"

Dem Radio wird in letzter Zeit vorgeworfen eine "antideutsche Linie" zu vertreten. Bekennende Antideutsche gibt es im sendenden Personal aber garnicht. Es drängt sich der Verdacht auf, dass nur noch wenige wissen, für was das Adjektiv "antideutsch" einmal gestanden hat. Gelegenheit für einen kritischen Rückblick auf die turbulente Geschichte eines von Anfang an problematischen Begriffes dessen Erfinder Jürgen Elsässer sich mittlerweile weit rechts tummelt.

jk