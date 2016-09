Asylbewerber wegsperren, sich von Rechtsradikalen beraten lassen - das vorerst letzte aus Bautzen

Gnädig haben rechtsradikale Gruppen auf ihre Demonstration am Freitag verzichtet. Doch was als Entspannung verkauft wird, ist ganz offen eine Drohung mit Gewalt gegen eine Minderheit. Doch der Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) stört sich nicht an dem erpressserischen Ton der Rechten und will mit ihnen reden. Wer verteidigt da eigentlich noch den Rechtsstaat, auf den doch alle so sehr pochen? Dürfen irgendwelche Bewegungen sagen wen sie "dulden"? Die Erklärung der Rechten ist unten dokumentiert und bedarf wohl keines Kommentars. jk

Gemeinsame Erklärung von streambz#fotografie, Nationale Front Bautzen, rechtes-kollektiv.BZ und "Die Sachsen Demonstrationen"

Mit sofortiger Wirkung werden wir uns für eine vorläufige Ruhepause in Bautzen einsetzen und jegliche Demonstrationen und Aktionen absagen.

Begründung: Ab sofort werden wir Bautzens Politikern die Möglichkeit geben, Taten folgen zu lassen. Wir erwarten eine deutlich spürbare Verbesserung der Situation in unserer Stadt. Wir werden uns die Veränderungen anschauen und wöchentlich gemeinsam entscheiden, ob wir neu mobilisieren, oder ob die Veränderungen spürbar sind. Der Demonstrations-Termin am 7.10. bleibt vorläufig bestehen. Es ist nun die Aufgabe der Etablierten, Versäumnisse einzuräumen und Missstände zu beseitigen. Wir werden künftig keine Gruppierungen von trinkenden, pöbelnden und und aggressiven Asylbewerbern mehr dulden.

Wir fordern nicht nur, wir bieten auch Lösungsansätze. Gern sind wir zu einem Gespräch mit Herrn Ahrens bereit.

Wir weisen darauf hin, dass es sich lediglich um eine "vorläufige" Ruhepause handelt. Sollte sich die Situation nicht schnell und spürbar ändern, werden wir kurzfristig weitere Veranstaltungen in Betracht ziehen.

streambz#fotografie

Nationale Front Bautzen

rechtes-kollektiv.BZ

Die Sachsen Demonstrationen