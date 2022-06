"Die Wissenschaft kann sich nicht rausziehen aus aktuellen Diskursen, die wir haben", sagt Andreas Mehler, Direktor des Africa Center for Transregional Research (ACT). Er spricht über die dekoloniale Tagung der Vereinigung für Afrikawissenschaften in Deutschland e.V. (VAD), die vom 7. bis 10. Juni 2022 an der Uni Freiburg ausgerichtet wird.