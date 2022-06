"Wir sind die dritte Perspektive!"

Abgesehen von einer ungenügenden Orga - es wurde berichtet, daß die Teilnehmenden zum Teil ohne Mittagessen in ihre Vorträge gehen mußten; daß eine extra angereiste Band vor einem leeren Saal spielen mußte, weil alle Teilnehmenden anderweitig eingespannt waren und daß Preisträger*innen dazu angehalten wurden, wegen vermeintlichem Platzmangel online an der Verleihung teilzunehmen - gab es auch strukturelle Kritik an der VAD -Konferenz, die vergangene Woche an der Uni Freiburg ausgerichtet wurde. Ein paar Eindrücke.