Über 6 500 Unterschriften zur Schonung des Dietenbachwaldes übergeben

Auch die über 4.000 Freiburgern die mit ihrer Unterschrift zumindest die minimalste Inanspruchnahme des Dietenbachwaldes bekundeten, fanden bei der Übergabe der Initianten wenig Gehör. Auch dei Wohlmeinendsten mussten bei Übergabe realisieren, daß der OB Martin Horn trotz des Hinweises, daß es gerade um minimalste Inanspruchnahme des Waldes, nicht aber um die Verhinderung des neuen Stadteil gehe, daß die Hörmuscheln nicht auf Gehör gestellt wurden. Die Tatsachen der Unterschriftensammlung ignorierend, sprach er von "geschickten Schachzug", wenn der neue Stadtteil nicht insgesamt in Frage gestellt werde. Das die Debatte gerade um jene 4 ha ging, die durch die Stadtbahnführung trotz dargelegetr Altenativen oder eine anderen Anschluß an die existente Gashochdruckleitung auf alter Trasse durch den Wald oder die Frage der Sport- u.Bewegungsparks des Schulcampus mit Wald ging, drang jedenfalls nicht durch die Gehörgänge in die kognitive Hirnresonanz des OB. Das verlängerte jedenfalls den Eindruck, daß es an mangelnden Willen fehlt, sich ernsthaft mit Argumenten auseinanderzusetzen. Auch die Korrektur, daß wohl auch generelle Gegner des Stadtteils unterschreiben haben, konnte den faux pas nicht korrigieren. Trotz Lob des demokratischen Engagements war dieses bereits desavouiert.

(kmm)