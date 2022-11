Über den Versuch die umstrittene Schetinin-Pädagogik zu verbreiten

Diese Recherche zeigt, wie sich Anastasia-Bewegte darum Bemühen auch in Freiburg an Einfluss zu gewinnen. Im Stadtteil Vauban hätte im Oktober/November eine Veranstaltung stattfinden sollen, in dem esoterisch-autoritäre Lernmethoden vorgestellt werden sollten. Dazu kam es nicht, da der Impuls-Vortrag von Anita Gossow unter dem Titel "Schule kann so einfach sein" nach schriftlichen Anfragen abgesagt wurde. Der Beitrag geht auf Details ein und beleuchtet außerdem, was dieses Phänomen so gefährlich macht.