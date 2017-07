Übergriffe von Polizisten auf Berichterstatter/innen beim G20-Gipfel

Es sind letzte Woche bei den Gegenprotesten zu G20 eine ganze Menge Menschen verbaler und physischer Polizeigewalt ausgesetzt gewesen. Polizeiliche Beschimpfungen bis hin zum Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken fanden auch gegen Journalistinnen und Journalisten statt. Vorgezeigten Presseausweisen und auch Akkreditierungen zu Trotz wurde die Berichterstattung aktiv durch die Polizei eingeschränkt. Darüber berichteten das Freie Senderkombinat am Freitag und Radio Dreyeckland am Montag. Das Bundeskriminalamt hat sich zu den Vorfällen bisher nur sehr verhalten geäußert. Der Deutsche Journalistenverband fordert nun in einem offenen Brief vom Bundeskriminalamt Antworten zu Übergriffen von Polizeikräften auf Berichterstattende. Radio Corax hat mit dem Pressesprecher des DJV, Hendrik Zörner, gesprochen.