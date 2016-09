"Überwachung ist keineswegs abstrakt" - Der Film "Im inneren Kreis" blickt aus verschiedenen Perspektiven auf enttarnte Spitzel

( 24. Mai 16 · News & Comments) In Hamburg ist in der letzten Woche die 3. verdeckte Ermittlerin in den letzten 2 Jahren enttarnt worden. Ihr Deckname Astrid Schütt. Ihr Realname Astrid Oppermann. Sie war zwischen Ende 2006 und April 2013 in der linken Szene in Hamburg aktiv. Jetzt ist sie wieder Polizistin in Hamburg.

Über die jüngste Enttarnung haben wir mit Werner vom Freien Sendekombinat Hamburg (FSK) gesprochen. Im Gespräch...