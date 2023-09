Bildungswende gefordert

Mit Kundgebungen in 29 Städten an diesem Samstag wollen zahlreiche Gruppen aus dem Bereich der Bildung und Erziehung auf die Bildungsmisere aufmerksam machen. Von der Bundesregierung fordern sie eine "Bildungswende" unter anderem ein Sondervermögen für Bildung von mindestens 100 Mrd. Euro. Da passt das Wort "Vermögen" mal besser als an anderen Stellen.

Radio Dreyeckland ließ sich die "Bildungswende" von Nancy Hehl erklären. Nancy Hehl ist zuständig für die Fachgruppe Erziehung, Bildung und soziale Arbeit bei der Gewerkschaft ver.di.

In Freiburg findet die Kundgebung am Samstag, 23. 9. 23 um 12:05 Uhr am Europaplatz statt.

jk