Colmar-Freiburg: "Bis 2030 sollen die Züge rollen"

Der Bürgermeister der Stadt Breisach Oliver Rein geht davon aus, dass bis 2030 die Züge über den Rhein in Richtung Colmar rollen. Mit dieser Erwartungshaltung aus der Region konfrontierte er die Abgeordnete des Europaparlaments Anna Deparnay-Grunenberg ebenso wie die beiden Bundestagsabgeordneten Matthias Gastels und Chantal Kopf bei einem Besuch am 21.01.2022 in Breisach. So wie praktisch alle Redner:innen sprachen sich auch die drei Abgeordneten klar für den Bau dieses grenzüberschreitenden Projekts aus.

Anna Deparnay-Grunenberg

Chantal Kopf:

Matthias Gastels:

Derzeit läuft die vertiefende Machbarkeitsstudie durch die Deutsche Bahn und die französische SNCF um ein Fahrplankonzept für die Strecke festzulegen und die Kosten zu kalkulieren. Für alle beteiligten ist klar, dass die Züge aus Colmar zusätzlich zu den aktuell zwischen Freiburg und Breisach verkehrenden Zügen im Halbstundentakt hinzu kommen sollen. Die derzeitige Planung geht von drei Zügen pro Stunde bzw. vier Zügen pro Stunde in der Hauptverkehrszeit aus. Zweifelsohne muss dafür eine Zweigleisigkeit zwischen Breisach und Freiburg hergestellt werden - und das nicht nur auf einigen Begegnungsinselns sondern möglichst durchgehend. Nur dann ist ein stabiler Fahrplan realistisch.

Neben den Abgeordneten aus dem Europaparlament und dem Bundestag waren auch noch die Landkreisabgeordneten Reinhold Pix und Nadyne Saint-Cast anwesend die sich ebenfalls für die Bahnstrecke einsetzten. Die Landtagsabgeordnete aus Freiburg betonte noch einmal die Verantwortung Deutschlands bei diesem Projekt. Schließlich waren es die Nazis die gegen Ende des 2. Weltkriegs bestehnde Bahnbrücke gesprengt hatten.

Nadyne Saint-Cast:

Reinhold Pix:

Auch einige Gäste aus dem Elsass hatten den Weg nach Freiburg gefunden um die Unterstützung von der anderen Seite für das Projekt zu verdeutlichen. Tristan Denéchaud vertrat den Bürgermeister aus Colmar Éric Straumann und Delphine Mann sprach für den Eurodistrict - Region Freiburg / Centre et Sud Alsace.

Delphine Mann:

Tristan Denéchaud

Außerdem verdeutlichte Stephan Mutke als Vertreter des deutsch-französischen Unterstützervereins "Trans Rhin Rail" die Erwartungen die die Region an das Projekt stellt. Die Bahnstrecke nach Colmar bietet die große Möglichkeit für einen 15 Minuten Takt zwischen Breisach und Freiburg mit einer attraktiven Fahrzeit was die Planungen für die B31-West völlig überflüssig macht.

Stephan Mutke:

Der Freiburger Gemeinderat Hannes Wagner verdeutlichte die Rolle dieser Bahnverbindung für den Universitätsverbund EUCOR mit dem Studierende über die Grenzen hinweg an Lehrveranstaltungen teil nehmen können.

Hannes Wagner:

Der politische Besuch am Rhein verdeutlichte die große Unterstützung die das Projekt in praktisch allen politischen Gremien von Gemeinde, Kreis, Land, Bund bis hin zu Europa hat. Allerdings wird sich zeigen ob sich diese politische Unterstützung auf die Grüne Partei beschränkt oder auch die anderen Parteien von diesem Projekt überzeugt sind. Zumindest die Kandidat:innen aus der Region hatten sich vor der Wahl bei einer online Veranstaltung der Mobilitätswende BW klar für das Projekt ausgesprochen.

Ein weiterer Punkt ist der Zeithorizont in dem mit einer Umsetzung dieses Projekts gerechnet werden kann. Das von Bürgermeister Rein vorgegebene Ziel von 2030 sehen nicht alle Gäste heute als realistischen Zeitraum an. Klar ist aber hoffentlich allen Beteiligten, dass Verbesserungen auf der Breisacher Bahn nicht bis 2030 dauern dürfen sondern an dieser Stelle kurzfristig Verbesserungen kommen müssen!