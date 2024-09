Braunes Kalkül verschafft CDU und Freien Wählern mehr Ausschuß-Sitze, unterliegt aber bei breiteren Fuß in Stadtwerkegesellschaften

Die selbstbestimmte Ordnung im Freiburger Rat brachte - neben einigen Fake News beim Rederecht - bei Geschäftsordnung, Hauptsatzung, Aufwandsentschädigungsatzung und einem Teil der zu beschliessenden Ausschußbesetzungen weitgehende Einstimmigkeiten.

Allerdings: Ausgerechnet der braunen Truppe unter den fünf fraktionsungebundenen Räten -Kultur/Inklusion/Dr.Winkler/Brauntrupp - gelang -bei Abwesenheit einer Rätin von ESFA- es durch Weigerung bei 11 Ausschüssen und Aufsichtsrätinnen die Einstimmigkeit zu verweigern (Theater, Kultur, Sozial, Migration u. Integration,, Schule und Weiterbildung, Sport. Umwelt und Klima, Wirtschaft u. Wissenschaft sich als rechtsverschiebende Kraft zu profilieren und damit an das rechtskonservativ-reaktionäre Lager ranzuwanzen.

Statt Abbildung des Stimmergebnisse aus der Kommunalwahl und den Fraktionsstärken landete so fast regelmässig die CDU mit 3 von 16 Sitzen vor der stärkeren ESFA Fraktion mit 6 Fraktionsmitgliedern bei 2 Sitzen landet. Auch die 3-köpfige Freie Wähler Fraktion konnte sowohl im Sozialausschus wie Wirtschaft&Wissenschaft Auschuss zwei ihrer Mitglieder platzieren.

Diese Verschiebungen wird voraussichtlich bei der - mangelnden - Transparanz im reaktionär-fascho Block eine Rolle spielen. Das nur per Los die Afd beim ASF Beschäftigten Castro im Aufsichtsrat der Stadtwerke scheiterte, ist so bemerkenswert wie Stadträtin Kessel nur vier Rätinnen ihrer Fraktion (6) bei der VAG bekam und 5 ungültig stimmten.

Die rätliche Kontrollfreiheit der Stadiongesellschaft - Stadt-SCF - einstimmig zu beschliessen mag im Verhältnis zur wesentlich stärkeren Einflussnehmenden Sparkassengesellschaft - ebenfalls von rätlicher Kontrolle ausgenommen zwar geringfügig gelten, stellt den Rätinnen aber kein gutes Zeugnis aus.