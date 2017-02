burning beds

Die Themen

Im französischen Atomkraftwerk Flamanville kam es zu einer Explosion. Innerhalb von nur zehn Tagen hatten sich zudem zwei Brände in französischen AKW ereignet. In Flamanville wird neben den beiden über 30 Jahre alten Reaktorblöcken seit 2006 an einem dritten gebaut. In diesem Zusammenhang kommen auch Wahlversprechen des Präsidenten Francois Hollande ins Blickfeld - und damit enttäuschte Hoffnungen auf eine Stilllegung des AKW Fessenheim noch vor 2019.

Verkehrspolitik: Der Rücktritt Rüdiger Grubes als Bahn-Chef bietet Gelegenheit, eine Bilanz seiner siebenjährigen Amtszeit zu ziehen. Wenig beachtet wurde in diesem Zusammenhang in der Öffentlichkeit die Rolle des Merkel-Intimus und früheren Chefs des Kanzlerinamts Ronald Pofalla.

Interner Streit in der ÄrztInnenkammer Baden-Württemberg um den laxen Umgang mit Atommüll im "Ländle". Ein Präsident wollte die Veröffentlichung einer demokratisch legitimierte Stellungnahme der Ärzteschaft unterdrücken. Der Pseudo-Grüne Untersteller hatte zuvor Druck gemacht.

Das Thema Nano-Technologie wird in den Mainstream-Medien seit Jahren so gut wie völlig ausgeblendet. So kann deren Vormarsch um so besser und ungestört von den "Bedenkenträgern" im Dunkeln vonstatten gehen. Wir sprechen über: Nano-Technologie in Lebensmitteln.