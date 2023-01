burning beds (Ausgabe Januar 2023)

Die Themen: Überragendes aktuelles Thema ist Lützerath. Möglicher Weise beginnt die Räumung des Dorfs an der Abrißkante des Braunkohle-Tagebaus Garzweiler sogar schon, bevor dieses Magazin ausgestrahlt wird. Ansonsten gibt es - Stand Sonntag - noch die Möglichkeit, hinzufahren und den gewaltfreien Widerstand vor Ort zu stärken.

AKW-Laufzeitverlängerung. Es besteht die akute Gefahr, daß die AKW-Laufzeitverlängerung auch über den 15. April hinaus durchgesetzt wird. Zu diesem Zweck verbreiten die Mainstream-Medien seit 4 Monaten die Propaganda, es drohe in diesem Winter ein Blackout. Wir dokumentieren diese Propaganda anhand von Beispielen und zeigen auf, daß diese völlig an den Fakten vorbei geht.

Gentechnik. In den vergangenen Jahren war es relativ ruhig zu diesem Thema. Aber dies bedeutet keineswegs, daß die Gentech-LobbyistInnen die Hände in den Schoß gelegt hätten. Hinzu kommt, daß namhafte BürokratInnen an der Spitze der EU-Kommission, sich in den vergangenen Monaten unmißverständlich dafür ausgesprochen haben, Gentechnik in der EU auf breiter Front durchzusetzen. Mehr hierzu in unserem dritten Beitrag.

Flächenfraß. Bei den Naturschutztagen in Radolfzell, die in der vergangenen Woche stattfanden, übten NaturschützerInnen harsche Kritik an der baden-württembergischen Landesregierung. Den wohlfeilen Versprechungen stehen frustrierende Zahlen des statistischen Landesamtes gegenüber. Was sagt dies über Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Ministerin Thekla Walker?