Corona: Deutschland setzt humanitäre Flüchtlingsaufnahme aus

Wie am gestrigen Mittwoch aus Medienberichten bekannt wurde, setzt Deutschland die humanitäre Flüchtlingsaufnahme aus. So berichtet Focus Online, dass angesichts der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, das Resettlement-Verfahren mit der Türkei und die Resettlement-Verfahren des Bundes für Menschen in humanitären Notlagen bis auf Weiteres ausgesetzt werden soll. Die Seenotrettungsorganisation Mission Lifeline verurteilt diese Ankündigung in einer Pressemitteilung aufs Schärfste. Gerade in Hinblick auf die Lage in den überfüllten Flüchtlingslagern auf der griechischen Insel Lesbos ist die Aussetzung der Flüchtlingsaufnahme verheerend. Die Genfer Flüchtlingskonvention werde so über Bord geworfen. Unsere Kolleginnen von Radio Corax aus Halle sprachen darüber mit Axel Steier von Mission Lifeline.