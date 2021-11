Daheim - Judith Herman

Eine alleinstehende Frau in mittleren Jahren, geschieden und Mutter einer erwachsenen Tochter, hat es in ein Dorf an der Küste verschlagen, weil ihr Bruder dort eine Kneipe am Hafen betreibt und sie bei ihm ihren Lebensunterhalt verdienen kann, nicht aus Liebe zum Land oder aus Sehnsucht nach Natur. Nach und nach entstehen Kontakte, zuerst zur Nachbarin, einer Künstlerin, dann zu deren Bruder, einem Bauern und Schweinezüchter. Zu diesem entsteht eine Art Liebesbeziehung, die dazu führt, dass sie bald als "Schwiegertochter" der Familie angesehen wird, sich also - wenigstens fürs erste - daheim fühlen kann. Es ist also ein Roman darüber, wie Zugehörigkeit entstehen, oder, wie im Falle ihres Bruders, misslingen kann. Außerdem geht es darum, wie zuverlässig Erinnerungen sind, wie sie unsere Identität entstehen lassen und unser gegenwärtiges Handeln bestimmen. Judith Herrmann, Daheim, 2021 bei S.Fischer, 189 Seiten, 21 Euro