Otto studiert an der Uni Freiburg und hat sein Studium im Jahr 2021 begonnen. Sein erstes Semester hat er noch zu Hause bei seinen Eltern in Brandenburg verbracht. In seinem Nebenfach Psychologie muss er Klausuren in Präsenz schreiben. Von daheim bis nach Freiburg führt ihn seine Reise und bringt einige Einschränkungen des Alltags mit sich.

Im Gespräch erzählt er uns was es für ihn bedeutet hat diese Klausuren vor Ort schreiben zu müssen und wo er in der Zeit unterkommt.