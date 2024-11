"Das, was gerade passiert, ist schlichtweg gegen das Grundgesetz"

Am vergangenen Montag fand in Freiburg eine Kundgebung gegen die geplante Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete in Freiburg statt. Etwa 40 Menschen haben sich vor dem Rathaus versammelt, in dem an diesem Tag der Gemeinderat tagt. Nora und Jas waren vor Ort, um für RDL über die Kundgebung zu berichten und waren mit den Initator*innen von Bezahlkarte Stoppen! im Gespräch.

Wer Sich weiter über die Initiative und den Gegenprotest zur Bezahlkarte für Geflüchtete informieren mag; Infos zum Thema Bezahlkarte für Geflüchtete in Freiburg findet ihr unter bezahlkarte-stoppen.org/