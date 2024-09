Bezahlkarte stoppen: Protest bei Hauptverhandlung des Städtetags am Konzerthaus

"Nach der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg 'fördert die Gemeinde in bürgerschaftlicher Selbstverwaltung das gemeinsame Wohl ihrer Einwohner.' Geflüchtete sind gleichfalls Einwohner einer Gemeinde. Gegen jede Ausgrenzung, gegen jeden Rassismus! Keine autoritäre ausgrenzende Bezahlkarte, die in Grundrechte eingreift."

So endet der Offene Brief an den Städtetag Baden-Württemberg, den die Initiative "Bezahlkarte stoppen!" zusammen mit anderen Initiativen veröffentlicht hat. Anlass: Der Städtetag traf sich am 26. und 27. September zur Hauptversammlung in Freiburg. Gleichzeitig riefen die Initiativen zu einer spontanen Kundgebung am Tagungsort, dem Konzerthaus, auf.

Trotz des kurzfristigen Aufrufs und des kühlen Regens kamen gut 30 Personen. Eine einführende Rede und das Verlesen des Offenen Briefes per Megaphon lockten einige Teilnehmer*innen der Hauptversammlung auf die Balkone hinaus - doch niemand von ihnen schloss sich dem Protest an oder kam auch nur, um ein Flugblatt abzuholen.

Wir haben mit einer Mitorganisatorin der Kundgebung gesprochen.