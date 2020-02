Am 30. Dezember letzten Jahres wurde Saleh T. in seiner Zelle des Gefängnisses Bässlergut in Basel tot, erhängt aufgefunden. In Gedenken an Saleh T. findet am Samstag in Basel um 14 Uhr auf dem Claraplatz eine Demonstration statt. Wir haben mit Vertreter*innen des Organisationskomitees gesprochen.