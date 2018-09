Rund 150 Menschen haben am Mittwoch in Freiburg gegen den Empfang vom türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland demonstriert. Hauptsächlich das kurdische Spektrum war auf der Demonstration und kritisierte die Wirtschaftszusammenarbeit und die deutschen Rüstungsexporte in die Türkei. Von mehreren RednerInnen wurde das Schweigen des Westens gegenüber den Menschenrechtsverletzungen in der Türkei angeprangert. RDL begleitete die Demo.