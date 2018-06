Rund 100 Menschen demonstrierten am Freitag in der Freiburger Innenstadt gegen Repression hier und für eine demokratische Perspektive in der Türkei. Dem am Startort anwesenden Redakteur vom Sonntag war die Demonstration keine Erwähnung wert. Er fokussierte sich lieber auf die Tierrechte, als auf die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei und Syrien mit freundlicher deutscher, auch Freiburger Unterstützung.