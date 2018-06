Gegen Repression hier und für eine demokratische Perspektive in der Türkei

Demo am Samstag: 15 Uhr, Platz der alten Synagoge

Am Samstag findet in Freiburg eine Demonstration gegen die hiesige Repression und für eine demokratische Perspektive in der Türkei statt. Organisiert wird sie u.a. vom Verband der Studierenden aus Kurdistan in Freiburg. Der Protest richtet sich gegen die angeordnete DNA Abgabe gegen einen Aktivisten, der in Freiburg am 1. Mai eine PKK Fahne ausgerollt haben soll, aber auch gegen das Linksunten Verbot und die Repression im Zuge des G 20 Gipfels. Wir sprachen mit einem Aktivisten vom Verband der Studierenden aus Kurdistan darüber, wie die Themen zusammenhängen, wie die aktuelle Lage im türkisch besetzten Afrin ist und welche Perspektiven es gibt.