Demo gegen die AfD und für solidarische Perspektiven!

In Reaktion auf das Ergebnis der AfD bei der Bundestagswahl rufen auch in Freiburg verschiedene Gruppen, u.a. die Feministische Linke Freiburg und die Antifaschistische Linke Freiburg, zu einer Demonstration auf. Die Demonstration startet am Dienstag um 19 Uhr am Platz der alten Synagoge. Von 18 Uhr bis 19 Uhr soll wohl noch eine Mahnwache an diesem Platz stattfinden. Der Aufruf zur Demo stellt den Aufstieg der AfD auch in den zusammenhang der propagierten Alternativlosigkeit der herrschenden Politik.

Wir dokumentieren an dieser Stelle den Aufruf:

Gegen die AfD und für solidarische Perspektiven!

Jetzt ist amtlich, was die Prognosen zur Bundestagswahl vorhergesagt

haben: das erste Mal seitdem der Faschismus in Deutschland besiegt

wurde, sitzt wieder eine rechtsnationale Partei im Parlament. Neben

neuen politischen Möglichkeiten und gut bezahlten Jobs für rechte

Hardliner_innen hat die AfD damit jetzt eine dauerhafte Plattform, um

ihre rechte Ideologie öffentlichkeitswirksam in Szene zu setzen:

rassistische Hetze gegen Muslim_innen sowie Sinti_zze und Rom_nja,

antisemitische Wahnvorstellungen und ein NS relativierendes

Geschichtsbild, reaktionäre Frauenbilder und Forderungen nach einem

antifeministischen Rollback, Homophobie, autoritäre Aufrüstung des

Polizeiapparats, völkische Politik inklusive einer Staatsbürgerschaft

nach Abstammungsprinzip und zu guter Letzt eine zutiefst unsoziale

Wirtschaftspolitik in neoliberaler Manier, ganz im Sinne der nationalen

Kapitalfraktionen.

Doch selbst wenn mit dem Einzug der AfD in den Bundestag eine braune

Linie überschritten wurde, bleibt auch die herrschende Politik mit ihrer

propagierten Alternativlosigkeit und dem Immer-Weiter-So zwischen

Sozialabbau, Prekarisierung und europäischer Abschottung keine Option

für uns. Gerade jetzt gilt es zusammenzustehen und sich nicht entlang

von rechter Demagogie oder kapitalistische Konkurrenz in Gruppen spalten

zu lassen. Dazu müssen wir die Möglichkeit einer anderen Gesellschaft

jenseits von Rassismus, Patriarchat und Kapital hochhalten.

Deshalb: Zusammenstehen gegen die AfD! Gemeinsam auf die Straße für

solidarische Perspektiven!

Dienstag, 26.09, 19 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge!

Feministische Linke Freiburg und Antifaschistische Linke Freiburg (IL)