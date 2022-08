Demogeschehen am Wochenende

Unser Kursorischer Blick streift bzw. verweilt in Hessen bei der großen Rad- Verkehrwende Jetzt Demonstration auch auf der Autobahn , der antifaschitschen Demo in Rostock , der 14. Etappe der Anti-Atomradtour in Benken in der Schweiz , eine Querfrontdemo der "Handwerker für den Frieden" wo sich Linke mit den Nazis aller Schattierunegn gemein machten, ein hardcore Nazi- event in Wuppertal, das noch erbärmlichere Scheitern des klerikal-faschistoiden AfD Haufen in Freiburg , den 4-500 antifaschistisch und antisexistische gesinnte Menschen entgegentraten und der zusammen mit seinen polizeilichen Beschützen der PD Freiburg im Starkregen absoff.

(kmm)