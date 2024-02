Zum DemokratieCamp „Demo und dann?“ waren am Samstag den 24. Februar rund 300 Menschen zum SC Stadion an die Freiburger Messe gekommen. Das Barcamp war die Fortsetzung der Demo gegen die AfD unter dem Motto „Demokratie vereint stärken und schützen“, zu der am 21. Januar etwa 30.000 Menschen in die Freiburger Innenstadt gekommen waren. Hauptorganisator war der Freiburger Lehrer und Referent für Demokratiebildung Dejan Mihajlović. Er und sein Verein #freiburg_gestalten hatten auch das Barcamp organisiert. Im Vorfeld sollten die Teilnehmer:innen bei einer Online-Umfrage schon angeben, welche Werte sie aktiviert haben. Solidarität und Gerechtigkeit wurden am häufigsten genannt, der Antifaschismus hingegen selten. Radio Dreyeckland war vor Ort und hat zahlreiche Stimmen eingefangen.