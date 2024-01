SC Freiburg Trainer Christian Streich ruft dazu auf, gegen Rechts aufzustehen

Die Pressekonferenz vor dem anstehenden Bundesligaspieltag nutzte SC Freiburg Trainer Christian Streich in Reaktion auf die correctiv Recherche zu den rechten Massendeportationsplänen für ein klares Statement gegen Rechts. Ihr könnt es hier nachhören: 2:17

Wer in Freiburg in den nächsten Tagen niedrigschwellig gegen Rechts aufstehen will, kann dies z.B. am Samstag bei den Omas gegen Rechts unter dem Motto - Gegen den Hass - tun. Die Omas gegen Rechts erklären "Wir sehen unser Rechtssystem, unsere Demokratie in Gefahr" und wollen am Samstag um 12.30 Uhr eine Menschenkette auf dem Platz der aten Synagoge bilden. Am Sonntag den 21.01. findet dann noch eine Demo unter dem Motto Demokratie vereint stärken und schützen statt. Sie startet um 15 Uhr am Platz der alten Synagoge. Initiator ist der Freiburger Lehrer und Referent für Demokratiebildung Dejan Mihajlović. Er denkt auch daran, dass eine Demo nur ein Anfang sein kann und schreibt: "Die Frage, was nach einer Demo passiert, treibt einige Menschen immer wieder um. Zahlreich und regelmäßig Präsenz zu zeigen und eine klare Position zu beziehen, ist nach faschistischen Deportationsplänen richtig und notwendig. Ebenso ist es wichtig, an Ideen und Strategien zu arbeiten, wie sich etwas in den verschiedenen Bereichen, in denen Gesellschaft stattfindet, verändern kann, um die Demokratie, besser schützen zu können." Deshalb findet am 24. Februar ein sogenannten barcamp in der Staudinger Gesamtschule unter dem Motto "Demo und dann? – gemeinsam Strategien zur Demokratiestärkung entwickeln statt.

Bei den Veranstaltungen der Omas gegen Rechts und Dejan Mihajlović kann man auch gegen die rechten Massendeportationspläne von AfD und co. protestieren, ohne dass die Veranstaltungen von den Parteijungenden organisiert werden, deren Mutterparteien just an diesem Donnerstag das von Pro Asyl als - Hau ab Gesetz - bezeichnete Rückführungsverbesserungsgesetz beschlossen haben, also eine weitere Entrechtung von Geflüchteten und massenhafte Abschiebungen. Damit wird, wie es z.B. der hessische Flüchtlingsrat in einem RDL Interview ausgedrückt hatte, AfD-Hetze in Gesetze umgewandelt. (TS)