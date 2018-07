Demonstration in Frankreich nach tödlichen Polizeischüssen und Unruhen

In der westfranzösischen Stadt Nantes sind am gestrigen Donnerstag rund 1000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Anlass war der Tod eines 22-Jährigen, der von einem Polizisten tödlich verletzt worden war. Die Demonstrant*innen forderten „Gerechtigkeit für Abou“ und Aufklärung über die Umstände seines Todes.

Bislang gibt es keine abschließende Erklärung zu den Vorfällen am Dienstag diese Woche. Das spätere Opfer wollte sich einer Verkehrskontrolle entziehen und verletzte dabei einen Polizisten beim Wegfahren leicht. Dieser habe dann geschossen und dabei versehentlich den Hals des Verdächtigen getroffen, so die Darstellung der Polizei. Augenzeugenberichte legen wiederum nahe, der Polizist hätte aus nächster Nähe und ohne akute Bedrohung abgedrückt. Der Polizist ist mittlerweile in Gewahrsam genommen worden. Die Vorfälle hatten zwei Nächte in Folge Ausschreitungen in Nantes ausgelöst.