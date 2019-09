Am 19. und am 20. September findet in der Linderbergerstr. 25 eine Veranstaltung zum Thema "Demokratie in Vielfalt" statt. Es wird ein Erfahrungsaustausch zur Entwicklung der Demokratie in der Vielfalt sein. Die Teilnehmende werden ihre eigene Strategien entwickeln. Wer daran teilnehmen wird und was der Zweck einer solchen Veranstaltung ist, war Thema dieses Interviews.