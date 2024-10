Der Anschlag von Ankara und die Windungen der Kurdischen Frage

Vermutlich hat die PKK eine Rüstungsfirma in Ankara angegriffen, die auch Drohnen herstellt und dabei mehrere Menschen ermordet, darunter auch einen Taxifahrer. Das geschah in einem Moment, in dem es politische Bemühungen um eine Lösung der kurdischen Frage gab und selbst ein Auftritt des gefangenen PKK-Führers Abdullah Öcalan im türkischen Parlament angedacht wurde. Wie passt das zusammen? Was erleben wir und was erleben wir vorallem nicht? Ein Kommentar.

