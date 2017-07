"Deutschland gehört trotz aller Kosmetik der Bundesregierung immer noch zu den größten Waffenexporteuren weltweit"

Am heutigen Montag startet eine Aktionswoche gegen deutsche Rüstungsexporte, organisiert durch Aktion Aufschrei. Das Motto lautet: „Grenzen öffnen für Menschen – Grenzen schließen für Waffen“. Für den heutigen Montag sind Aktionen in Stuttgart vor den Parteizentralen von CDU und SPD geplant, sowie an der Grenzbrücke in Breisach. RDL redete über die Aktionswoche mit Paul Russmann, dem Sprecher von Aktion Aufschrei. Zunächst fragte ihn Matthieu, was Stuttgart und Breisach mit Waffenhandel zu tun haben.