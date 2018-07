Deutschland und Beneluxstaaten Schlusslichter bei der Reinhaltung von Gewässern

Nach Untersuchungen der Europäischen Umweltagentur schneiden die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Deutschland schlecht bei der Reinhaltung von Oberflächengewässern und Grundwasser ab. Nur 8,4 Prozent der deutschen Oberflächengewässer sind nach biologischen Kriterien in einem guten Zustand. Der europäische Durchschnitt liegt bei über 40 Prozent. Nach Kriterien der chemischen Verunreinigung schneiden alle Seen und Flüsse in Deutschland schlecht ab. Deutschlands größten Fluss sollte man vielleicht besser „Unrhein“ nennen.