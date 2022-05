Anfang der 90-ziger Jahre flutete die Regierung Kohl das Land mit Kampagnen gegen Asylsuchende, wohl auch ein wenig um von den eigenen ökonomischen Problemen abzulenken. In dieser Atmosphäre gedieh ein militantes Rechtsradikales Spektrum in den "neuen Ländern", aber durchaus auch in der alten Bundesrepublik. Neben Brandanschlägen auf Asylunterkünfte und Wohnungen von Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere aus der Türkei, von denen die von Mölln und Solingen die bekanntesten sind, gab es auch zahlreiche Attacken mit Waffen, insbesondere auch mit Baseballschlägern. In einer Online-Veranstaltung mit dem Titel "Die Baseballschlägerjahre und ihre Nachwirkungen im Gespräch bei Allgäu rechtsaußen", 18. Mai 22, ab 20 Uhr, wird es auch darum gehen, was aus den Tätern geworden ist und wie diese Zeit auch noch heute Opfer, Angehörige und potentielle Opfer verändert hat. An dem Gespräch nimmt Fatma X. teil, die einen Jungen gut kannte, der 1990 in Kempten sehr wahrscheinlich ein Opfer rechter Gewalt wurde. An den Gespräch nimmt auch der Fachjournalist Robert Andreasch teil. Radio Dreyeckland sprach mit Sebastian Lipp von Allgäu rechtsaußen.

