Die Goldenen Zitronen - More than a Feeling!!!!!!!

Es war mehr als nur ein Gefühl, am Tag der deutschen Einheit im ausverkauften Cafe Atlantik. Und immer wieder eine Verheißung, Schorsch Kamerun, Ted Gaier und Co. beim rumalbern auf der Bühne und mit doch bitterernstem Hintergrund zuzuschauen. More than a Feeling ist das 13. Album der Hamburger und darauf wird, naklar, der Kampf gegen rechts genauso verhandelt wie der G20 Gipfel. Forever Punk halt, mit dirkursiv-intellektuellem Anspruch. Und nur weniger Musiker_innen erfüllen diesen Anspruch so sehr, wie Schorsch Kamerun. Seine Reflexionen hört ihr im Interview mit Eva bei einem Dreisamspaziergang.