Schorsch Kamerun live im Musikmagazin

Ein alternativloses Konzert von und mit Schorsch Kamerun

Der „Spirit der Straße“ bestimmt die Überlegungen derer, die heute Produkte auf den Markt bringen. Ehemals gegenkulturelle Strategien sind zu Guerilla-Marketing geworden, Städte werben mit ihren letzten rauen Merkmalen um Touristen, Autos hausieren mit einem „revolutionären“ Äußeren. Gleichzeitig taucht das Reden von „Alternativlosigkeit“ die Bühnen politischer Entscheidungsprozesse in ein ängstliches Dunkel, das Rechtspopulisten nutzen, um durchgesetzten „Alternativen“ nicht nur das Wort, sondern auch die Empörung streitig zu machen. Was ist geblieben vom „Anderssein“ in Zeiten ökonomisierter Selbstverwirklichung, grüner Ministerpräsidenten und AfD-No-Future? Nein sagen und trotzdem progressiv sein – geht das? Schorsch Kamerun, Sänger der Goldenen Zitronen und Theaterregisseur, hat sich zwei Wochen mit Ensemblespielern, einer Opernsängerin und anderen Showprofis im Theaterprobenkeller verbarrikadiert und taucht jetzt auf mit einem musikalischen Überprüfungsabend zur Frage, ob überhaupt noch etwas klingen kann zum Neinsingen und Nichtmitsprechen.

Mit: Marie Bonnet, Raphael Bürkle, Daniel Chermov, Johanna Eiworth, Jürgen Herold, Marie Jordan, Stephanie Mrachacz, Sigrun Schell, Lisa-Marie Stoiber & weiteren Showprofis; Regie & Gesang: Schorsch Kamerun; Ausstattung unter Verwendung des Bühnenbildes von „Unterwerfung“: Katja Eichbaum; Dramaturgie: Jutta Wangemann