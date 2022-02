Die Initiative Freiheitsfonds kauft Menschen aus dem Knast frei

Seit 1935 gilt es in Deutschland als Straftat wenn man ohne einen Fahrschein Bus oder Bahn fährt. Wer sich die meist teuren Tikets nicht leisten kann, wird in der Regel auch nicht die Strafe bezahlen können. Und so müssen viele Leute in den Knast und ihre Geldstrafe absitzen. Seit Dezember 2021 sammelt die Initiative freiheitsfonds.de Geld, um ebendiese Menschen rauszukaufen in die Freiheit.

Nach knapp 3 Monaten konnte die Initiative über 200! Menschen aus dem Knast befreien. Im Gespräch mit Arne Semsrott ziehen wir eine Zwischenbilanz und sprechen darüber was wirklich helfen würde und welch abgefahrene Entwicklung diese Initiative schon angenommen hat: denn Inzwischen melden sich schon die Haftanstalten bei Ihnen!