In einem offen Brief hat sich der Landesverbandes freier Radios, AFF e.V. an Winfried Kretschmann gewandt. Warum das nötig ist, was die freien Radios fordern und warum sie ein DAB+ LandesNetz selbst betreiben wollen, klärt Michael mit dem Finanzgeschäftsführer von RDL Andreas Reimann.