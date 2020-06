Wird Radio Dreyeckland allmählich kalt abgeschaltet?

Das Digitalradio, DAB+ verbreitet sich immer mehr. Für Radio Dreyeckland ist das ein Problem, denn es kann nur entweder auf UKW bleiben, während immer mehr Menschen sich DAB+-Empfänger anschaffen oder plötzlich auf DAB+ wechseln und alle seine bisherigen Hörer*innen damit im Stich lassen. Die Möglichkeit zugleich analog und digital zu senden, ist bei der technischen Förderung nicht vorgesehen. So oder so kommt es einer kalten Abschaltung gleich.

Ohnehin lässt das Land die 9 Freien Radios in Baden-Württemberg in der Krise hängen. Während das kommerzielle regionale Fernsehen sogar aus Haushaltsmitteln bezuschusst wird, gehen die nichtkommerziellen beinahe leer aus. Dabei betreibt das Land eine Programmförderung für kommerzielle Sender, während die Freien Radios nur technische Förderung in geringem Umfang aus den Rundfunkgebühren erhalten. Ein Interview in eigener Sache mit dem Geschäftsführer von Radio Dreyeckland, Andreas Reimann.