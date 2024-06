"Die UEFA macht ausschließlich ihre privatwirtschaftlichen Interessen geltend"

In einer Pressemitteilung kritisiert der akj Freiburg und der Arbeitskreis kritischer Jurist*innen die instransparenten Vereinbarung an der Europameisterschaft im Männerfußball teilnehmender Städten und der UEFA. In so genannten "clean zones" dürfen keine religiösen und/oder politischen Versammlungen stattfinden, sollten diese Vereinbarungen durchgesetzt werden. Die Jurastudierenden sehen das als verfassungswidrig an und wollen beim Spiel Schottland gegen Ungarn vor dem Neckarstadion in Stuttgart, gegen die UEFA demonstrieren. Im Interview erklärt Paul Nachtwey die Hintergründe.