Doğan Akhanlı, Nachruf auf einen unbeugsamen Menschen und Schriftsteller

Am Sonntag ist der Schriftsteller Doğan Akhanlı mit nur 64 Jahren an einer kurzen, schweren Krankheit in seinem deutschen Exil gestorben. Fast zufällig als Jugendlicher in die Mühlen der Reperession geraten, die ihn mit aufgewärmten Vorwürfen sein Leben lang verfolgt hat, hat Doğan Akhanlı sich zu einem Schriftsteller entwickelt, der mit wachem Verstand und viel Ironie aufschrieb, was ihm und anderen Widerfuhr oder widerfahren war. Auch unter literarischen Gesichtspunkten lesenswerte Romane, literarisch gestaltete Erfahrungsberichte und ein Theaterstück hat er uns hinterlassen. Ein Nachruf mit Aufnahmen von einer Lesung, die Doğan Akhanlı im Herbst 2018 auf Einladung des iz3w in Freiburg gehalten hat.