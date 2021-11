Zum Tod von Doğan Akhanlı - Mitschnitt seiner Lesung in Freiburg 2018

Am vergangenen Sonntag, den 31. Oktober 2021, starb der Schriftsteller Doğan Akhanlı.

Aus diesem Anlass wiederholen wir eine Sendung aus dem Jahr 2018, als Doğan Akhanlı für eine Lesung aus seinem Buch "Verhaftung in Granada" zu Gast in Freiburg war.

"19. August 2017: Spanische Polizisten verhaften Doğan Akhanlı, einen deutschen Staatsbürger, in Granada. Die Türkei hatte ihn über Interpol zur Festnahme ausgeschrieben. Die Tür seiner Zelle schließt sich hinter ihm – wieder einmal: Wie in einer Zeitkrümmung durchlebt er erneut die Monate und Jahre, die er in der Türkei als politischer Häftling verbracht hat – 1975, 1985–1987 und ab August 2010." Am 27. September 2018 kam Doğan Akhanlı auf Einladung der iz3w und im Rahmen des Festivals "Cordiale" im E-Werk zu einer Lesung mit Diskussion nach Freiburg.