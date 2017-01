EASY der Länder soll 2016 321.000 Flüchtlinge erstregistriert haben

Die hohe Zahl in den Presseberichten des Wochenende überrascht. Immerhin gibt die IOM (Internationale Organsiation für Migration) eine nur knapp höhere Total-Anzahl von Menschen an, die über die diversen Routen der Mittelmeeranrainer Zufluchtsorte in der EU gesucht haben. (Rund 5.000 sollen im Mittelmeer 2016 ertrunken sein)

Da die Medienberichte keine Unterscheidung zwischen möglicherweiese vorher (2015) ins Land gekommenen, aber erst bei den über 91.60 im Januar 2016 - oder gar später - von der EASY-Software der LÄNDER erfaßten ausweisen oder EASY nicht zwischen Doppelerfassungen bei den Ersterfassungen in den verschiedenen Bundesländern sicher trennt, ist Vorsicht bei dieser Gesamtzahl der 321.000 Registrierten mehr als angesagt. So sind im vorvergangenen Jahr 2015 die statistischen Zahlen interessierter Propaganda-Stellen von zunächst 1,2 Millionen dann im abgelaufenen Jahr auf 890.000 für 2015 geschrumpft. Nach den Weiterreisen zu Angehörigen in anderen EU-STaaten z.b., usw. erfasst worden waren.

Sicher scheinen nur die Statistikdaten des EU-Türkei-Deals vom 4.April 2016. Diese wollen Springers Welt und Standard von der EU-Kommision haben : Demnach kamen 2.672 syrische Flüchlinge "legal" in den EU Raum, während 801 in die Türkei rückgeschubt wurden: CSU/AfD dürfen propagandistisch Honig für ihre sowieso Hetze saugen, weil die sagenumwobene Deutschland-Quote bei 39,76 % liegt oder schmählichen 1060 Personen.

(kmm)