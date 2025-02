Eindrücke vom bundesweiten Netzwerktreffen in Hannover

Am 15. Februar 2025 sind in Hannover Delegierte von 25 Gruppen und Einzelpersonen aus ganz Deutschland zusammengekommen. Insgesamt waren wir 90 Personen aus 12 Bundesländern, von Köln bis Dresden, von Flensburg bis Freiburg. Alle sind gegen die Bezahlkarte aktiv, viele in Umtauschinitiativen. Denn durch den Tausch von Gutscheinen gegen Bargeld können Betroffene die Bargeldbeschränkung der Karte umgehen.

Schließlich verabschiedeten die anwesenden Gruppen eine gemeinsame Erklärung und treten damit von nun an als Netwzerk 'Gleiche soziale Rechte für ALLE' in die Öffentlichkeit. Am 21. März 2025, dem internationalem Tag gegen Rassismus, wird ein bundesweiter Aktionstag gegen die Bezahlkarte stattfinden – auch in Freiburg. Hier ruft das Bündnis 'Bezahlkarte Stoppen' zu einer Protestaktion vor dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald auf. In dem die Stadt Freiburg umgebenden Landkreis werden vorraussichtlich ab März die ersten Bezahlkarten durchgesetzt.