"Wir als Geflüchtete werden diese Bezahlkarte nicht akzeptieren, weil es gegen unsere Menschenrechte verstößt"

Trotz hartnäckigem Dauerregen fanden sich gestern, am 22.06.2024 etwa 80 Menschen in Pforzheim ein um gegen soziale Ausgrenzung, Abschiebungen und Rassismus zu protestieren. Vom Bahnhofsvorplatz liefen die Teilnehmenden zur Abschiebungshafteinrichtung Pforzheim, einem Gefängnis, das bereits während der NS-Zeit bei der Deportationen von Jüd*innen genutzt wurde und heute als Abschiebegefängnis dient. Zur Demonstration aufgerufen hatten unter anderem Aktion Bleiberecht aus Freiburg, das Antira-Netzwerk Baden-Württemberg, die SEEBRÜCKE und das Demokratische Kurdische Gesellschaftszentrum Stuttgart. Die Organisator*innen kritisierten unter anderem die Bezahlkarte für Geflüchtete, die das bisherige System mit Gutscheinen ablöst. Einer der Redner*innen beschreibt das System als ständige Diskriminierung: „Diese Karte bedeutet ganz klar eine Ausgrenzung von Menschen wie Geflüchteten. Mit dieser Karte oder dem Gutschein ist es automatisch klar, dass wir nicht in allen Läden etwas kaufen können. Wir haben kein Geld in der Tasche und sehr viele Läden akzeptieren den Gutschein nicht.“ Die Demonstration wendete sich auch gegen mögliche Verschärfungen beim Bürgergeld im Zuge der Innenministerkonferenz und die zunehmende Diffamierung von Sozialhilfeempfänger*innen durch Politik und Medien.

Einige Eindrücke von der Demonstration sowie die Redebeiträge können hier nachgehört werden:

Interviews mit Teilnehmenden und Redner*innen der Demo 13:26

Redebeitrag von Happyy über Erfahrungen mit Gutscheinen und der Bezahlkarte 4:30

Redebeitrag von Aktion Bleiberecht 7:56

Redebeitrag vom Kurdischen Demokratischen Gesellschaftszentrum Stuttgart 4:02

Redebeitrag von einer Freiburger Gruppe gegen Abschiebungen 5:58

Redebeitrag von Seebrücke Heidelberg 5:50

Redebeitrag vom Offenen Antifaschistischen Treffen Pforzheim 1:13

Redebeitrag über die Bezahlkarte von Aktion Bleiberecht 4:26