eine starke feministische Bewegung im Iran und ihre Auswirkungen auf die Communities in Mitteleuropa

Eine starke feministische Bewegung findet aktuell im Iran statt.

Sie betrifft alle Menschen, die im Iran leben direkt, aber auch die iranischen Communities hier.

Meine Interviewpartnerin steht in Kontakt mit iranischen Communities, lebt in Deutschland und in dem Gespräch geht es

darum, was diese starken Bewegungen im Iran für die Communities hier bedeuten, familiär und politisch, welche politischen Prozesse dadurch hier stattfinden.

Berücksichtigt wird auch die Frage, wie gefährlich es für Aktivist*innen hier ist, dazu politisch zu agieren.

*bedeutet: Frau - Leben - Freiheit

s.g.