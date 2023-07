Erklärungsansätze für das Umfragehoch der AfD in Baden-Württemberg

Eine am 20. Juli veröffentlichte Wahlumfrage zur Landtagswahl in Baden-Württemberg, bei der die AfD auf 19 Prozent kam, sorgt für Aufsehen und zeigt, dass die extreme Rechte keinesfalls nur in Ostdeutschland ein gravierendes Problem darstellt. Über diese Umfrageergebnisse, die in Baden-Württemberg, wo die Republikaner schon 1992 10,9 Prozent in der Landtagswahl erhielten, vielleicht gar nicht so überraschend sind, haben wir mit Lucius Teidelbaum gesprochen. Er ist ist freier Journalist, Publizist und Rechercheur zum Thema 'Extreme Rechte'.