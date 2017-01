"Es gab keinen Plan, es gab keine Unterstützung"

Im Interview ist Rena aus Thessaloniki im Norden Griechenlands. Seit über anderthalb Jahren hilft sie mit Freundinnen und Freunden Menschen auf der Flucht.

Seit das große Camp in Idomeni an der Grenze zu Mazedonien 2016 geräumt wurde, sind geflüchtete Menschen auf verschiedene Camps in der Region verteilt. Das Immigrationsministerium sagt, dass die Flüchtlingsunterkünfte auf dem Festland gut auf den Winter vorbereitet sind. Rena hingegen kritisiert Camps, in denen Menschen noch immer in schwer beheizbaren Zelten leben.



Ein Lagebericht aus Nordgriechenland, wo ein großer Teil der Flüchtlingshilfe auf Engagement aus der Zivilgesellschaft beruht.