"Esotheriker, Hippies und Impfgegner stehen mit Rockern und Nazis auf der Straße"

"Eure Sorgen machen uns Sorgen! Gegen Populismus und Verschwörungstheorien – für linke Interventionen gegen die Krise, so der Titel einer Kundgebung am Samstag in Freiburg. Sie will die Straße nicht den PopulistInnen, FaktenleugnerInnen und radikalen Rechten überlassen und macht u.a. eine linke Kritik an den Einschränkungen der Freiheitsrechte stark. Wir haben mit Nick von der Aktionsgruppe Maiglöckchen / Warm anzieh'n gesprochen.