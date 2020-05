"Für viele ist es wie der Einstieg in eine Sekte - hohes Gewaltpotenzial"

Am Samstag finden auch in Freiburg wieder mehrere Kundgebungen gegen die Anti-Corona Maßnahmen statt. Eine explizit linke Demo, die um 15 Uhr am Bertoldsbrunnen startet erklärt PopulistInnen, FaktenleugnerInnen und radikalen Rechten nicht die Straße überlassen zu wollen. Andere Kundgebungen aus dem von viel Irrationalität geprägten Milieu findet wieder am Platz der alten Synagoge und am Münsterplatz statt. Wir haben schon mehrfach über dieses Kundgebungsgeschehen, mit Bezugnahme auf die Ereignisse des letzten Wochenendes, gesprochen. Vor dem Wochenende haben wir noch einmal genauer geguckt wer da eigentlich auf die Straße geht, wer mobilisiert und was von der Presseberichterstattung zu halten ist. Wir haben mit Doro gesprochen, die sich insbesondere mit der Mobilisierung in den sozialen Netzwerken auseinandergesetzt hat.